«Газпром» заключил новый 5-летний контракт с ФК «Зенит»

Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Компания «Газпром межрегионгаз» заключила с футбольным клубом «Зенит Санкт-Петербург» пятилетний рекламный контракт на 57,5 млн евро (с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года), сообщили в компании.

Таким образом ежегодная стоимость услуг составит 11,5 млн евро, уточняется в тексте контракта. Хотя контракт заключает сбытовая «дочка» головной компании, в контракте прописано, что в рамках контракта демонстрации подлежит именно «Логотип ПАО „Газпром“На экранах стадиона „Крестовский“ 15-секундный видеоролик „Газпром межрегионгаз“ при проведении домашних игр покажут 20 раз: по 8 раз до и после матча и 4 раза в перерыве.»В целях дополнительного контроля за надлежащим исполнением услуг" клуб предоставляет спонсору: 2 аккредитации в VIP-ложу, до 50 билетов на домашние матчи; до 8 билетов первой категории на выездные матчи (при наличии возможности); 4 автопропуска на стадион. Отдельно оговорено, что в случае возникновения обстоятельств, затрудняющих исполнение обязательств по договору (изменение нормативных документов РФС, РФПЛ, УЕФА или ФИФА), стороны намерены скорректировать условия контракта. Клуб в любом случае не несет ответственность за неисполнение обязательств по договору вследствие невозможности оказать услуги на своих объектах, когда ими будут пользоваться ФИФА, УЕФА. Стоимость прав и услуг в таком случае уменьшению не подлежит. Заранее оговорено, например, что во время проведения в Петербурге Чемпионата Европы по футболу в 2020 году клуб не сможет оказывать услуги спонсору.