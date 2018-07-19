ВТБ кредитует ГК «Строительный двор» на сумму 1 млрд рублей

ВТБ в Тюменской области подписал два кредитных соглашения с компанией ООО «Строительный двор Тюмень» на общую сумму 1 млрд рублей сроком на три года.

Заемные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании. Сотрудничество ВТБ и ГК «Строительный двор» развивается с 2012 года.