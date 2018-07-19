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ВТБ кредитует ГК «Строительный двор» на сумму 1 млрд рублей
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ВТБ кредитует ГК «Строительный двор» на сумму 1 млрд рублей 

АиФ Владимир 29 минут назад
ВТБ в Тюменской области подписал два кредитных соглашения с компанией ООО «Строительный двор Тюмень» на общую сумму 1 млрд рублей сроком на три года.
Заемные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании. Сотрудничество ВТБ и ГК «Строительный двор» развивается с 2012 года.
«ВТБ уже не первый год оказывает финансовую поддержку ГК «Строительный двор», что дает возможность предприятию стабильно работать, удовлетворяя спрос на рынке стройматериалов не только на Урале, но и в других регионах России. Надеюсь, что наше взаимодействие будет продолжаться и позволит компании и далее выполнять все свои текущие и перспективные планы по развитию», — отметил руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.
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