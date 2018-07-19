Петербургский филиал Связь-Банка предоставил Группе ЛСР 2,5 млрд рублей

Санкт-Петербургский филиал Связь-Банка предоставил ПАО «Группе ЛСР» 2,5 млрд рублей в рамках Генерального соглашения о кредитовании в дополнение к ранее выданным 1,5 млрд рублей.

Генеральное соглашение о кредитовании между Связь-Банком и крупным российским строительным холдингом было заключено в декабре 2016-го с общим лимитом в размере 4 млрд рублей.

«Ипотека — один из флагманских продуктов Связь-Банка, который пользуется неизменным спросом у наших клиентов, поэтому кредитование одного из ведущих девелоперов на рынке так важно для нашего Банка, — рассказывает Директор по корпоративным продажамСанкт-Петербургского филиала Связь-Банка Михаил Шкуратов. — Развитие бизнеса «Группы ЛСР» выгодно как клиентам компании, так и нам, ее кредиторам».