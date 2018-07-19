Арбитраж Москвы отклонил иск структуры Ростеха к Siemens 

Компания «Интеравтоматика» требовала почти 47 миллионов рублей и 1,5 миллиона евро в качестве упущенной выгоды из-за отказа от договоров и прекращения хозяйственных операций.
Представитель Siemens претензии не признал, заявив об отсутствии фактов причинения убытков. Арбитраж требования российской организации не удовлетворил, сообщает РИА Новости.
Ранее концерн Siemens заявил, что приостанавливает сотрудничество с российскими госкомпаниями после того, как немецкие турбины, которые должны были быть поставлены в Краснодарский край, оказались в Крыму.