Арбитраж Москвы отклонил иск структуры Ростеха к Siemens

Компания «Интеравтоматика» требовала почти 47 миллионов рублей и 1,5 миллиона евро в качестве упущенной выгоды из-за отказа от договоров и прекращения хозяйственных операций.

Представитель Siemens претензии не признал, заявив об отсутствии фактов причинения убытков. Арбитраж требования российской организации не удовлетворил, сообщает РИА Новости