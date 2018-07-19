Осенью в Тюмени откроется IKEA 

Как сообщают в компании, речь не идет о полноформатном моле. Площадь торговой точки составит около тысячи квадратных метров. Сейчас компания объявила о наборе 12 специалистов.
Открытие намечено на октябрь, адрес магазина пока не называется. Как отмечают менеджеры компании, Тюмень давно у них на заметке, так как город постоянно строится, а его жители имеют высокий уровень дохода. Кроме того, немаловажно, что именно в Тюмени закупаются северяне — жители Ямала и Югры. Руководство компании планирует, что приток покупателей из этих регионов будет существенным.