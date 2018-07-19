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Осенью в Тюмени откроется IKEA
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Осенью в Тюмени откроется IKEA 

ИА Север-Пресс 48 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Как сообщают в компании, речь не идет о полноформатном моле. Площадь торговой точки составит около тысячи квадратных метров. Сейчас компания объявила о наборе 12 специалистов.
Открытие намечено на октябрь, адрес магазина пока не называется. Как отмечают менеджеры компании, Тюмень давно у них на заметке, так как город постоянно строится, а его жители имеют высокий уровень дохода. Кроме того, немаловажно, что именно в Тюмени закупаются северяне — жители Ямала и Югры. Руководство компании планирует, что приток покупателей из этих регионов будет существенным.
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