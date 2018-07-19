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Amazon может обогнать Apple по стоимости
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Рыночная стоимость Amazon может достичь $900 млрд, обогнав Apple 

Прайм 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В среду, впервые за 21 год существования, рыночная стоимость Amazon.com достигла значения в 900 миллиардов долларов. Таким образом, Amazon стала самой дорогой публичной компанией, угрожающей вытеснить Apple, которая считается самой востребованной на Уолл-стрит, сообщает Рейтер.
С тех пор, как Джефф Безос основал онлайн книжный магазин у себя в гараже в 1994 году, Amazon пережила dot-com кризис, расширила ассортимент розничной торговли и изменила представление покупателей о приобретении товаров. Другими словами, произошел естественный отбор и кирпично-монолитные магазины отошли на второй план.
После объявления в среду, что во время ежегодной Prime Day распродажи было продано товаров на более чем 100 миллионов долларов, акции компании достигли отметки в 1,858 тысячи долларов за единицу, подняв рыночную стоимость Amazon до 902 миллиардов долларов. Позднее торговля снизилась на 0,16% за сессию.
В 2018 году стоимость акции Amazon повысилась более чем на 57%, таким образом, прирост составляет свыше 123 000% с тех пор, как бумаги были размещены на NASDAQ в 1997 году. Инвестор, купивший 1 акцию Amazon за 18 долларов в IPO, в настоящий момент может получить более 22,200 тысячи долларов, в том числе три дробления акций в 1990-е годы.
Amazon, стриминговая Netflix и небольшая группа влиятельных технологических компаний удерживают Уолл-стрит в последние годы и являются ключевыми составляющими в портфелях инвестиционных менеджеров.
В 2011 Apple сместила с пьедестала американскую компанию Exxon Mobil с самой большой рыночной стоимостью на тот момент. Акции компании из Силиконовой долины выросли на 12% в 2018 году, тем самым, ее стоимость на рынке достигла 935 миллиардов долларов.
Thomson Reuters Datastream
Расчеты рыночной капитализации Apple и Amazon основаны на количестве акций, находящихся в обращении, информация по которым представлена в мартовском отчете. За последний год Amazon увеличила количество акций более чем в 1 миллион за квартал, и если эта цифра продолжит расти в июне, стоимость компании на фондовом рынке превысит 900 миллиардов долларов.
Amazon сообщит о результатах 26 июля, Apple, которая сократила количество акций путем выкупа, — 31 июля.
После того, как Amazon расширила свой продуктовый ассортимент путем приобретения бренда Whole Foods Market в прошлом году, и по мере того, как все больше IT-компаний переводят свои подразделения на облачные технологии, сумма полученного дохода от недавней торговли превысила ожидания в 111 раз по сравнению с более прибыльной, но медленно растущей оценкой Apple в 15 раз.
Amazon сместила Microsoft Corp как американскую компанию, занимающую третью позицию по рыночной капитализации в феврале. С тех пор Microsoft обогнала Google Alphabet.
Thomson Reuters Datastream
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