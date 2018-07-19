«Зенит» подпишет рекламный контракт с «Газпромом» на € 57,5 млн 

Дочерняя компания «Газпрома» ООО «Газпром межрегионгаз» планирует заключить рекламный контракт с футбольным клубом «Зенит». Согласно документам, размещенным на официальном сайте госзакупок, стороны хотят заключить рекламное соглашение на 57,5 миллиона евро.
Предполагается, что «Зенит» обеспечит размещение рекламно-информационных материалов «Газпрома» во время проведения домашних матчей (аудиовизуальная реклама, реклама в транспорте, интернете, в печати, на щитах и баннерах и прочее).
Петербургский клуб также предоставит Спонсору две аккредитации в VIP-ложу, до 50 билетов на домашние матчи, не более восьми билетов первой категории на выездные матчи (при наличии возможности), четыре автопропуска на стадион и не более 10 билетов на каждый товарищеский матч и матчи в рамках турниров, в которых команда участвует в период проведения тренировочных сборов клуба.
Указывается, что контракт будет заключен с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.