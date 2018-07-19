Банк «Кубань Кредит» дополнил свою линейку кредитных предложений для бизнеса

Денежные средства можно получить в сумме до 5 млн рублей под ставку от 13% годовых на финансирование оборотного капитала, приобретение основных средств, строительство, ремонт, реконструкции основных средств, используемых в предпринимательской деятельности. Финансирование предоставляется сроком до семи лет и зависит от предоставляемого залога.

При необходимости денежные средства могут быть получены в наличном виде. В качестве обеспечения может выступать недвижимость коммерческая и личная, векселя банка «Кубань Кредит», автотранспорт и сельскохозяйственная спецтехника.

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