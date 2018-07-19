Банк «Кубань Кредит» дополнил свою линейку кредитных предложений для бизнеса 

Банк «Кубань Кредит» ввел новую программу кредитования бизнеса — «Партнер — Предпринимательский».
Денежные средства можно получить в сумме до 5 млн рублей под ставку от 13% годовых на финансирование оборотного капитала, приобретение основных средств, строительство, ремонт, реконструкции основных средств, используемых в предпринимательской деятельности. Финансирование предоставляется сроком до семи лет и зависит от предоставляемого залога.
При необходимости денежные средства могут быть получены в наличном виде. В качестве обеспечения может выступать недвижимость коммерческая и личная, векселя банка «Кубань Кредит», автотранспорт и сельскохозяйственная спецтехника.
Продуктовый виджет
«У банка представлен широкий ассортимент кредитных программ с различными возможностями целевого использования средств. Предлагаемые минимальные ставки довольно низкие для рынка, однако, окончательный размер ставок определяется банком индивидуально в зависимости от суммы, срока кредита и финансового положения заемщика», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.