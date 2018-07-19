Гройсман осудил как аморальный поступок получение премий руководством «Нафтогаза», но деньги уже не вернуть

На фоне сообщения о рассмотрении мирового соглашения между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» как варианта решения судебного спора в арбитражном суде Стокгольма , а, следовательно, аннулирование денежных претензий, в обществе остро поднимается вопрос получения премий руководством украинский компании.

Согласно решению наблюдательно комиссии «Нафтогаза», сотрудники компании должны получить $46 млн премии за выигрыш в суде. Однако «Газпром» отказывается платить и оспаривает решение суда, то есть казна еще ничего не получила, но руководство «Нафтогаза» уже пристроило половину премии в размере $14 млн По мнению политолога Алексея Якубина, в Кабинете Министров оценили негативную реакцию общества на заоблачные премии, которые выписал себе НАК «Нафтогаз Украина», которые нельзя сравнить с премиями даже западных корпораций в успешных странах.

Комментируя заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о недопустимости таких высоких премий на государственных предприятиях и аморальность их получения в стране с экономическим кризисом, он указал на неконкретность заявлений руководителя правительства, а следовательно и отсутствие последствий.

«Заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об ограничении на законодательном уровне премии менеджерам государственных предприятий не выглядит конкретным предложением, а схоже больше на пиар, в угоду недовольству общества», — сказал в эфире канала NewsOne политолог.

Однако из заявления премьер-министра не понятно как он хочет выполнить свое намерение, потому что с точки зрения украинского законодательства в получении этих премий нет нарушения закона. Что подтвердил и генеральный прокурор Юрий Луценко , заявив, что не имеет претензий к руководству «Нафтогаза».

Кроме того, по словам эксперта, премьером не озвучены критерии сверх высоких премий. Премьер не может не знать, что закон обратной силы не имеет и премии «Нафтогаза», которые уже частично получены, уже не вернуть, тем более, что деньги уже выведены за пределы страны.