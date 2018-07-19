«Газпром» отсчитает «Зениту» 58 млн 

Петербургский «Зенит» близок к заключению выгодного рекламного контракта. Если сделка состоится, то сине-бело-голубые станут богаче на 57,5 миллионов евро.
Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на сайт госзакупок, эту сумму готов заплатить «Газпром межрегионгаз». Контракт будет заключен на четыре года — с января 2019 по декабрь 2023 года.
Согласно договору, «Зенит» обязуется размещать на домашних матчах рекламно-информационные материалы «Газпрома», а также предоставлять две аккредитация в VIP-ложу и до 50 билетов.