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«Газпром» отсчитает «Зениту» 58 млн
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«Газпром» отсчитает «Зениту» 58 млн 

News.ru 1 час назад
Петербургский «Зенит» близок к заключению выгодного рекламного контракта. Если сделка состоится, то сине-бело-голубые станут богаче на 57,5 миллионов евро.
Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на сайт госзакупок, эту сумму готов заплатить «Газпром межрегионгаз». Контракт будет заключен на четыре года — с января 2019 по декабрь 2023 года.
Согласно договору, «Зенит» обязуется размещать на домашних матчах рекламно-информационные материалы «Газпрома», а также предоставлять две аккредитация в VIP-ложу и до 50 билетов.
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