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«Лукойл» перевел 11,8% собственных акций на кипрскую Lukoil Securities для дальнейшего погашения
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«Лукойл» перевел 11,8% собственных акций на кипрскую Lukoil Securities для дальнейшего погашения 

Rambler News Service 1 час назад
Кипрская компания Lukoil Investments Cyprus (дочерняя копания «Лукойла») перестала владеть 16,57% обыкновенных акций «Лукойла», говорится в сообщении нефтяной компании.
Сделка была совершена 10 июля 2018 года. Ранее компания владела 140,931 млн акций «Лукойла».
В то же время другая кипрская компания Lukoil Securities Limited приобрела 100,563 млн акций «Лукойла» (11,82%). Еще 40,368 млн акций (4,75%) были отчуждены Lukoil Investments Cyprus по соглашению о вкладе в имущество.
В июне первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын сообщал, что «Лукойл» может погасить 100 млн казначейских акций, что составляет порядка 12% акционерного капитала компании. При этом ещё порядка 5% акций (40 млн казначейских акций) будут направлены на программу мотивации менеджмента.
«Что касается казначейских акций, то было помято решение о том, что 100 млн акций будут погашены. Кроме того, около 40 млн акций будет использованы в программе мотивации», — говорил он.
Матыцын пояснял, что совет «Лукойла» 19 июля 2018 года примет решение о сроках погашения казначейских акций компании. По его словам, совет директоров примет решение о созыве внеочередного собрания акционеров по этому вопросу.
В январе текущего года совет директоров «Лукойла» одобрил погашение части казначейских акций в 2018 году. В феврале глава «Лукойла» Вагит Алекперов сообщал, что компания начнет погашение казначейских акций в середине 2018 года.
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