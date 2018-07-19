«Лукойл» перевел 11,8% собственных акций на кипрскую Lukoil Securities для дальнейшего погашения

Кипрская компания Lukoil Investments Cyprus (дочерняя копания «Лукойла») перестала владеть 16,57% обыкновенных акций «Лукойла», говорится в сообщении нефтяной компании.

Сделка была совершена 10 июля 2018 года. Ранее компания владела 140,931 млн акций «Лукойла».

В то же время другая кипрская компания Lukoil Securities Limited приобрела 100,563 млн акций «Лукойла» (11,82%). Еще 40,368 млн акций (4,75%) были отчуждены Lukoil Investments Cyprus по соглашению о вкладе в имущество.

В июне первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын сообщал, что «Лукойл» может погасить 100 млн казначейских акций, что составляет порядка 12% акционерного капитала компании. При этом ещё порядка 5% акций (40 млн казначейских акций) будут направлены на программу мотивации менеджмента.

«Что касается казначейских акций, то было помято решение о том, что 100 млн акций будут погашены. Кроме того, около 40 млн акций будет использованы в программе мотивации», — говорил он.

Матыцын пояснял, что совет «Лукойла» 19 июля 2018 года примет решение о сроках погашения казначейских акций компании. По его словам, совет директоров примет решение о созыве внеочередного собрания акционеров по этому вопросу.