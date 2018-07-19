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Гарантийный фонд Татарстана и ВТБ будут поддерживать малый и средний бизнес
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Гарантийный фонд Татарстана и ВТБ будут поддерживать малый и средний бизнес 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
КАЗАНЬ, 19 июл — РИА Новости. Гарантийный фонд Татарстана и ВТБ в четверг подписали соглашение о расширении сотрудничества по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе, сообщает пресс-служба президента республики.
Соглашение подписали руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина и директор Гарантийного фонда республики Тимур Темиргалиев.
"Подписание состоялось в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и заместителя президента — председателя правления банка ВТБ Дениса Бортникова. Одним из ключевых направлений взаимодействия сторон станет реализация проекта «Единый кредитный центр», который позволит повысить доступность ресурсов для предпринимателей и сократить сроки предоставления кредитов субъектам малого и среднего бизнеса", — говорится в сообщении.
Также, как отмечается, ВТБ готов сотрудничать с фондом по предоставлению бизнесу республики банковских гарантий, в том числе под обеспечение поручительства фонда, совместно повышать уровень финансовой грамотности и знаний о мерах господдержки субъектов малого и среднего бизнеса.
"Малый и средний бизнес стал одним из значимых направлений нашей деятельности в регионе, по итогам первого полугодия 2018 года наш кредитный портфель в этом сегменте достиг 33 миллиардов рублей, а объем выданных с начала года кредитов составил порядка 31 миллиарда рублей. Мы активно работаем с Гарантийным фондом Татарстана в рамках предоставления поручительств по кредитам и договорам банковских гарантий и планируем дальше увеличивать объемы сотрудничества", — цитирует пресс-служба слова Давлетшиной.
Как пояснил Темиргалиев, задача фонда в рамках реализации проекта «Единый кредитный центр» — обеспечить предоставление поручительств в течение одного дня благодаря унификации риск-подходов и применению современных цифровых решений.
Ранее в ходе встречи президента Татарстана с заместителем президента — председателя правления банка ВТБ отмечалось, что ВТБ является одним из ключевых финансовых партнеров региона, поддержкой банка пользуются более 12 тысяч предприятий республики.
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