Omnicom нарастила прибыль на 11% во втором квартале 2018 года

Американский рекламный холдинг Omnicom Group объявил, что чистая прибыль за второй квартал 2018 года увеличилась на 10,8% до $ 364,2 млн по сравнению с $ 328,6 млн во втором квартале 2017 года.

Глобальная выручка Omnicom достигла $ 3,9 млрд за второй квартал, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период в 2017 г. За полугодие показатель составил $ 7,5 млрд и вырос к прошлому году на 1,5%.

Во втором квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост дохода от рекламы составил 1,6%. Быстрее всех развивалось CRM-направление, увеличившись на 7,1%.

Самый большой финансовый прирост холдинг продемонстрировал в Европе — рост составил 11,2% за второй квартал 2018 г. и 10,5% за первое полугодие 2018 г. На втором месте показатели Азиатско-Тихоокеанского региона —увеличение более 8%. Латинская Америка также показала рост на 2,5%.

Однако в нескольких регионах выручка холдинга значительно сократилась. Самое больше падение показал рынок Африки и Ближнего Востока —показатель сократился на 8%, за полугодие — на 8,3%. Выручка упала также в Северной Америке — на 0,9% с марта по июнь и на 0,5% с января по июнь. В Великобритании показатель упал на 2,2% за второй квартал, но вырос за первое полугодие — на 0,3%.