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«Уралвагонзавод» увеличил производство на 6%
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«Уралвагонзавод» увеличил производство в I полугодии на 6% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТАСС
Компания «Уралвагонзавод» (УВЗ), которая входит в госкорпорацию «Ростех», увеличила производство вагонов в январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до почти 8 тыс. штук, следует из сообщения УВЗ.
УВЗ планирует в 2018 году произвести и реализовать около 18 тыс. единиц подвижного состава, включая полувагоны различных модификаций, в том числе и инновационные, а также вагоны-хопперы, цистерны, вагоны-платформы и думпкары.
«УВЗ переориентируется на производство вагонов малых серий. Они производятся как на самой северной площадке корпорации — в Волчанском филиале, так и на УВЗ. В ближайшее время на УВЗ будет запущена унифицированная вагоносборочная линия, рассчитанная на производство 1200 вагонов-хопперов разных модификаций в год», — говорится в сообщении.
НПК «Уралвагонзавод» занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов.
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