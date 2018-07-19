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Доллар повысился на 37 копеек
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Доллар повысился на 37 копеек 

News.ru 32 минуты назад
Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 вырос на 37 копеек и составил 63,27 рубля. Напомним, что 18 июля он составлял 62,9 рубля.
Торги по американской валюте 19 июля проходят в плюсе. По состоянию на 11:24 биржевой курс американской валюты поднялся на 40 копеек, до 63,36 рубля. На максимуме за доллар предлагали 63,4 рубля, минимальная стоимость сделки составила 63,02 рубля.
ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.
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