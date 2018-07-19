Доллар повысился на 37 копеек

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 вырос на 37 копеек и составил 63,27 рубля. Напомним, что 18 июля он составлял 62,9 рубля.

Торги по американской валюте 19 июля проходят в плюсе. По состоянию на 11:24 биржевой курс американской валюты поднялся на 40 копеек, до 63,36 рубля. На максимуме за доллар предлагали 63,4 рубля, минимальная стоимость сделки составила 63,02 рубля.