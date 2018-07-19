Банковское кредитование в Нижегородской области выросло на 7,7%

Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка РФ.

Как отмечается в сообщении, за май текущего года гражданам, предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям в регионе выдано 78,8 млрд рублей банковских кредитов (19,6 млрд руб. получили физические лица, 59,2 млрд руб. — юридические лица и индивидуальные предприниматели). Это на 7,7% больше, чем в мае 2017 года (+8,7% по физическим лицам, +7,3% — по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям).

Кредитование увеличилось, в том числе, за счет снижения ставок. В мае этого года для граждан средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях равнялись 13,3%. Это на 1,8 п.п. ниже уровня годом ранее. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей средняя стоимость кредитов в мае 2018 г. составила 9,1%, снизившись по сравнению с уровнем в мае 2017 г. на 1,7 п.п.