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Банковское кредитование в Нижегородской области выросло на 7,7%
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Банковское кредитование в Нижегородской области выросло на 7,7% 

Newsroom24 38 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка РФ.
Как отмечается в сообщении, за май текущего года гражданам, предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям в регионе выдано 78,8 млрд рублей банковских кредитов (19,6 млрд руб. получили физические лица, 59,2 млрд руб. — юридические лица и индивидуальные предприниматели). Это на 7,7% больше, чем в мае 2017 года (+8,7% по физическим лицам, +7,3% — по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям).
Кредитование увеличилось, в том числе, за счет снижения ставок. В мае этого года для граждан средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях равнялись 13,3%. Это на 1,8 п.п. ниже уровня годом ранее. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей средняя стоимость кредитов в мае 2018 г. составила 9,1%, снизившись по сравнению с уровнем в мае 2017 г. на 1,7 п.п.
Объем привлеченных в Нижегородской области вкладов физических лиц на 1 июня 2018 года составил 491,9 млрд руб., увеличившись за двенадцать месяцев на 9,6%, а по сравнению с началом текущего года — на 3,4%. Сумма средств на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также депозитов юридических лиц на 1 июня 2018 г. составила 204,4 млрд руб., увеличившись за двенадцать месяцев на 22,2%.
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