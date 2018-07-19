Выручка Fortum в России во II квартале снизилась на 4,2% — до €228 млн

Выручка Fortum от продаж в России во II квартале 2018 года сократилась на 4,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до €228 млн, сообщает финский концерн. Выручка компании в первом полугодии 2018 года увеличилась на 3,6% — до €565 млн Операционная прибыль Fortum по России во II квартале 2017 года снизилась на 30,2% — до €37 млн, в первом полугодии — на 23,2%, до €142 млн Совокупная выручка компании во II квартале составила €1,087 млрд, что на 16% больше, чем годом ранее. В январе — июне выручка выросла на 23,2% и составила €2,672 млрд Финская компания Fortum занимается генерацией и реализацией тепловой и электрической энергии. В России компания представлена предприятием «Фортум», которое занимается производством тепловой энергии и электричества на Урале и в Западной Сибири. Суммарная установленная мощность компании составляет 4,8 ГВт.т.