Fortum получила во II квартале €216 млн чистой прибыли против убытка годом ранее 

Финская энергетическая компания Fortum получила во II квартале 2018 года чистую прибыль в размере €216 млн против убытка в размере €70 за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете компании. Чистая прибыль январе — июне 2018 года составила €600 млн, что в 2,3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Выручка Fortum во II квартале выросла на 16% и составила €1,087 млрд В январе-июне выручка увеличилась на 23,2% и достигла €2,672 млрд
Прибыль до налогообложения во II квартале составила €241 млн, увеличившись в 4,9 раза относительно показателя за аналогичный период 2017 года. В январе-июне прибыль до налогообложения выросла в 1,6 раза — до €734 млн Показатель EBITDA во II квартале вырос на 28,8% — до €282 млн В январе-июне показатель EBITDA увеличился на 27,7% и составил €820 млн Финская компания Fortum занимается генерацией и реализацией тепловой и электрической энергии. В России компания представлена предприятием «Фортум», которое занимается производством тепловой энергии и электричества на Урале и в Западной Сибири. Суммарная установленная мощность компании составляет 4,8 ГВт.