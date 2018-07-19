Fortum получила во II квартале €216 млн чистой прибыли против убытка годом ранее

Финская энергетическая компания Fortum получила во II квартале 2018 года чистую прибыль в размере €216 млн против убытка в размере €70 за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете компании. Чистая прибыль январе — июне 2018 года составила €600 млн, что в 2,3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Выручка Fortum во II квартале выросла на 16% и составила €1,087 млрд В январе-июне выручка увеличилась на 23,2% и достигла €2,672 млрд