Ещё
Fortum получила во II квартале €216 млн чистой прибыли против убытка годом ранее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство

Fortum получила во II квартале €216 млн чистой прибыли против убытка годом ранее 

Rambler News Service 7 часов назад
Финская энергетическая компания Fortum получила во II квартале 2018 года чистую прибыль в размере €216 млн против убытка в размере €70 за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете компании. Чистая прибыль январе — июне 2018 года составила €600 млн, что в 2,3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Выручка Fortum во II квартале выросла на 16% и составила €1,087 млрд В январе-июне выручка увеличилась на 23,2% и достигла €2,672 млрд
Прибыль до налогообложения во II квартале составила €241 млн, увеличившись в 4,9 раза относительно показателя за аналогичный период 2017 года. В январе-июне прибыль до налогообложения выросла в 1,6 раза — до €734 млн  Показатель EBITDA во II квартале вырос на 28,8% — до €282 млн В январе-июне показатель EBITDA увеличился на 27,7% и составил €820 млн  Финская компания Fortum занимается генерацией и реализацией тепловой и электрической энергии. В России компания представлена предприятием «Фортум», которое занимается производством тепловой энергии и электричества на Урале и в Западной Сибири. Суммарная установленная мощность компании составляет 4,8 ГВт.
Rambler News Service: последние новости
Comcast отказался от приобретения активов 21st Century Fox В Китае построят первую в стране транспортную систему Hyperloop «Нафтогаз» назвал условие рассмотрения мирового соглашения с «Газпромом»
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство201
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Путин объявил об изменении внешней политики России387
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг20
Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны43
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение