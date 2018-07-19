«Лукойл» объявил о намерении провести обратный выкуп акций

Москва , 19 июля — «Вести. Экономика». ПАО «Лукойл» в ближайшее время начнёт обратный выкуп акций компании с открытого рынка, реализовывать программу будет дочерняя структура компании Lukoil Securities Limited.

В руководстве ПАО «Лукойл» сообщили о начале активной стадии реализации стратегических инициатив, которые были поддержаны советом директоров компании в декабре 2017 г. в рамках рассмотрения программы стратегического развития группы «Лукойл» в период 2018–2027 гг. и направлены на увеличение акционерной стоимости компании.

Как отмечается в пресс-релизе компании, данные инициативы включают:

● Погашение основной части акций Компании, находящихся на балансе группы «Лукойл» (далее «казначейские акции»);

● Использование оставшихся казначейских акций в качестве инструмента долгосрочной мотивации ключевых работников группы «Лукойл»;

● Начало обратного выкупа акций группы «Лукойл» на открытом рынке в соответствии с новой политикой возврата капитала акционерам.

Первая инициатива заключается в погашении 100,6 млн акций ПАО «Лукойл», находящихся на балансе Lukoil Securities Limited, 100%-ного дочернего общества Компании, и составляющих 11,82% уставного капитала ПАО «Лукойл». С целью реализации данной инициативы сегодня Совет директоров Компании принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу уменьшения уставного капитала ПАО «Лукойл» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Для реализации второй инициативы 40 млн казначейских акций были переданы в программу акционирования ключевых работников группы «Лукойл». Как отмечается, целью программы является максимизация заинтересованности ее участников в увеличении акционерной стоимости Компании путем наиболее эффективной реализации заявленной стратегии.

Для реализации третьей инициативы Lukoil Securities Limited будет осуществлять обратный выкуп акций ПАО «Лукойл» (в том числе в форме депозитарных расписок) на открытом рынке в соответствии со всеми требованиями применимого законодательства. В компании отмечают, что в настоящее время завершается проработка технических параметров выкупа и выбор брокеров с целью утверждения соответствующей программы до сентября 2018 г.

Президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов заявил о том, что реализация данных инициатив будет максимально соответствовать интересам акционеров компании:

"Мы рады сообщить о достигнутом прогрессе в реализации важнейших стратегических инициатив. Тщательно изучив все возможные варианты погашения казначейских акций в рамках действующего законодательства, мы выбрали наиболее прозрачный, максимально соответствующий интересам акционеров. Мы также готовимся в ближайшее время начать обратный выкуп акций Компании с открытого рынка, что является важнейшей составляющей нашей новой политики возврата капитала акционерам".