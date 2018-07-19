ЦБ выявил первые поддельные купюры в 2000 рублей

Банк России во втором квартале 2018 года выявил первые поддельные купюры номиналом 2000 рублей. Это следует из статистики, опубликованной регулятором в четверг.

В апреле-июне ЦБ выявил 16 поддельных купюр в 2000 рублей, говорится в материалах регулятора. Данных по купюрам в 200 рублей в статистике нет — таким образом, подделок банкнот этого номинала Банк России не обнаруживал.

По статистике ЦБ, наиболее подделываемой во втором квартале была купюра в 5000 рублей — обнаружено 6825 подделок. На втором месте — купюра в 1000 рублей — 2338 подделок. На третьем месте с большим отрывом следует 500-рублевая банкнота: 168 подделок.