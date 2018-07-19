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ЦБ: количество банкнот новых номиналов в обращении выросло с начала года более чем в десять раз
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ЦБ: количество банкнот новых номиналов в обращении выросло с начала года более чем в десять раз 

Банки.ру 24 минуты назад
В структуре наличной денежной массы РФ продолжает расти доля новых банкнот номиналом 200 и 2 тыс. рублей. По сравнению с началом года количество 200-рублевых банкнот в обращении выросло почти в 14 раз, а двухтысячных — в 11 раз, сообщается на сайте Банка России.
За первую половину 2018 года объем наличных денег в обращении вырос на 240,9 млрд рублей, в том числе на 238,2 млрд рублей — за счет банкнот, на 2,7 млрд рублей — за счет монет, свидетельствуют данные регулятора.
По состоянию на 1 июля текущего года объем денежных знаков Банка России в обращении равнялся 9,8 трлн рублей (в виде банкнот — 9,7 трлн рублей, в виде монет — 0,1 трлн рублей).
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