Кировская область оказалась лидером ПФО среди должников по зарплате 

По данным Росстата, Кировская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе с суммой долга в 44, 2 млн рублей.
За Кировской областью со значительным отставанием в 26,7 млн рублей идет Чувашская республика. У них задолженность по заработной плате составляет 17,5 млн руб. На третьем месте, с цифрой в 16,6 млн рублей, — Саратовская область.
Всего же по ПФО долги организаций по зарплате перед своими сотрудниками превысили 147 млн рублей, а в целом по России сумма долга составила 2 млрд 803 млн рублей.
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