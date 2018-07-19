«Северсталь» увеличила чистую прибыль в I полугодии в 2 раза на фоне роста производства на 6%

Группа «Северсталь» получила по итогам работы в первом полугодии 2018 года чистую прибыль по МСФО в размере $1,018 млрд, что в 2 раза превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщила «Северсталь».

Выручка возросла на 19,8%, до $4,432 млрд за счет ценовой конъюнктуры на рынке стали и сырья, а также увеличения объем продаж стали на 8%, до 5,71 млн тонн. Компании группы нарастили выпуск чугуна в первом полугодии на 1%, до 4,61 млн тонн.

Показатель EBITDA возрос на 31%, до $1,58 млрд Свободный денежный поток составил $887 млн, что почти в 2 раза выше уровня первого полугодия 2017 года. Объем капитальных инвестиций достиг почти $300 млн с начала года, что на 7% выше уровня 6 месяцев прошлого года.

Чистый долг группы во втором квартале снизился на 80,5% по сравнению с первым кварталом, до $153 млн Средние цены реализации большей части стальной продукции увеличились на 4-22%.

Группа планирует в ноябре раскрыть мероприятия по улучшению операционной деятельности.

«Мы ожидаем продолжения роста спроса на сталь в 2018 году. Спрос на сталь в России вырос примерно на 5% по итогам 2017 года, и, как ожидается, укрепится на 2,6% в 2018 году, вслед за ростом ВВП и восстановлением экономики. Россия остается ключевым рынком для «Северстали», — говорится в сообщении.

Совет директоров рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за второй квартал 2018 в размере 45,94 рубля на одну обыкновенную акцию.