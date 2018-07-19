Union Bancaire Privée (UBP): Результаты за первое полугодие 2018 года

Женева, July 19, 2018/PRNewswire/ — По состоянию на конец июня 2018 года чистая прибыль выросла на 5,3% и составила 115,3 млн швейцарских франков по сравнению с 109,5 млн швейцарских франков за аналогичный период прошлого года.

Операционная прибыль увеличилась на 10,1% (или на 13,5 млн швейцарских франков) и составила 147,4 млн швейцарских франков (по сравнению с 133,9 млн швейцарских франков годом ранее).

Объем активов под управлением достиг 128,4 млрд швейцарских франков благодаря чистому притоку денежных средств в размере 2,7 млрд швейцарских франков.

Значительный рост чистого притока капитала

Чистый приток денежных средств в первом полугодии 2018 года составил 2,7 млрд швейцарских франков, при этом объем активов под управлением вырос до 128,4 млрд швейцарских франков на конец июня 2018 года по сравнению со 125,3 млрд швейцарских франков на конец декабря 2017 года. Данный приток капитала обеспечен как частными, так и корпоративными клиентами на всех рынках, где наблюдается рост, в частности, в Азии, а также в Европе.

В первом полугодии 2018 года доходы от деятельности увеличились на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 509,6 млн до 540,0 млн швейцарских франков на конец июня 2018 года). В условиях повышенной рыночной волатильности снижение объема брокерских комиссий по причине сокращения числа транзакций со стороны клиентов было в значительной степени компенсировано повышением комиссии за управление активами. Последнее обусловлено ростом объема активов под управлением фондов, а также успешными результатами в сегментах дискреционного управления и консультативных услуг, на долю которых теперь приходится более 60% активов под управлением.

Эксплуатационные расходы показали незначительный рост (с 323,7 млн швейцарских франков в первом полугодии 2017 года до 341,0 млн швейцарских франков на конец июня 2018 года), что объясняется, в первую очередь, наймом персонала в первом полугодии, а также инвестициями в информационные (цифровые) технологии. Соотношение административных расходов и операционной прибылисоставило 63,1%, что подтверждает эффективность управления затратами и маржой.

Коэффициент достаточности основного капитала 1-го уровня (Tier 1), который на конец июня повысился до 28,2%, по-прежнему значительно превышает минимальные требования стандартов «Базель III» и Швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками FINMA. Высокий коэффициент краткосрочной ликвидности на уровне 290,4% также свидетельствует об устойчивом финансовом положении банка.

"Данные результаты, достигнутые благодаря активной работе наших специалистов, подчеркивают, что мы способны соответствовать ожиданиям клиентов в сложных условиях, когда становится все труднее прогнозировать изменения рыночной конъюнктуры. Мы намерены продолжать инвестировать в укрепление позиций UBP на приоритетных рынках и в расширение линейки инновационных продуктов для частных и корпоративных клиентов", — отметил Ги де Пиччиотто (Guy de Picciotto), Главный исполнительный директор банка UBP.

О банке Union Bancaire Privée (UBP)