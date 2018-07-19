Банк «Ак Барс» внедрил систему «Расчетный центр корпорации»

Как следует из релиза банка, это информационная система для мониторинга и контроля финансовых операций подконтрольных организаций (структурных подразделений, филиалов, дочерних компаний, связанных между собой финансово-экономическими отношениями) со стороны головной компании и управления денежными средствами на их счетах.

К системе «Расчетный центр корпорации» банк подключает корпоративных клиентов, представляющих собой группы компаний, холдинги, корпорации, которым необходимо осуществлять внутренний контроль финансовых потоков по счетам, открытым в « Ак Барсе ».

С помощью системы «РЦК» можно:

получать информацию по счетам подконтрольных организаций, к примеру, проверить состояние рублевых счетов корпорации и ее подразделений в режиме онлайн;

проводить дополнительный акцепт или отказ от акцепта электронных платежных документов подконтрольных организаций;

контролировать расходы подконтрольных организаций путем ведения бюджета или сметы расходов;

формировать консолидированную отчетность по счетам.

В числе преимуществ, которые головная компания получает за счет использования системы, банк называет упрощение ежедневного финансового учета внутри группы, доступ к оперативной информации о текущей ликвидности, возможность контроля за расходованием денежных средств со счетов подконтрольных структур.