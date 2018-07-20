Приток клиентских средств в июне не увеличил профицит рублевой ликвидности

Согласно обзору ЦБ РФ по банковской системе, в июне в рублевой части баланса произошел большой приток клиентских средств в размере 692 млрд руб. (из них 418 млрд руб. на счета юрлиц и 274 млрд руб. на счета физлиц), часть (405 млрд руб.) из которых ушла в кредитование, остальное — на корсчет в ЦБ РФ.

Рассчитываемый нами показатель структурного профицита рублевой ликвидности (по данным на конец июня) уменьшился на 384 млрд руб. — до 343 млрд руб. (из-за того, что некоторые банки нарастили задолженность перед Минфином и ЦБ РФ в сумме на 152 млрд руб.). По-видимому, какие-то банки ошиблись с усреднением, что и вызвало всплеск остатков на корсчете в последних числах месяца, при этом объем средств, размещенных на депозитах и КОБР, даже сократился. Это в некоторой степени отразилось на дисконте ставки RUONIA к депозитной ставке ЦБ РФ (его месячное среднее значение снизилось на 5 б.п. до 22 б.п.). С начала июля дисконт в среднем составлял 24 б.п., объем средств, размещенных в КОБР и депозит ЦБ РФ, вырос всего на 200 млрд руб. Мы считаем, что дисконт сохранится, по крайней мере, в ближайшие месяцы.

Стоит отметить решение Минфина расширить круг банков, допущенных к операциям Казначейства по размещению временно свободных средств, которое вступит в силу осенью. Согласно этому решению банки ФКБС получат возможность получать средства от Минфина, которые теоретически могут быть использованы для погашения долга перед ЦБ РФ. Если это произойдет по каким-либо причинам, то дешевый долг будет заменен более дорогим (Казначейство, скорее всего, не будет размещать рублевые средства по такой низкой ставке, по которой банкам ФКБС обходится фондирование от ЦБ РФ), то есть произойдет ужесточение монетарных условий на локальном рынке. Это может способствовать сужению дисконта RUONIA к депозитной ставке ЦБ РФ, если к тому моменту в системе не произойдет, как мы ожидаем, заметное увеличение профицита рублевой ликвидности.