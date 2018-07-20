Ещё
Приток клиентских средств в июне не увеличил профицит рублевой ликвидности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приток клиентских средств в июне не увеличил профицит рублевой ликвидности 

Прайм 38 минут назад
Согласно обзору ЦБ РФ по банковской системе, в июне в рублевой части баланса произошел большой приток клиентских средств в размере 692 млрд руб. (из них 418 млрд руб. на счета юрлиц и 274 млрд руб. на счета физлиц), часть (405 млрд руб.) из которых ушла в кредитование, остальное — на корсчет в ЦБ РФ.
Рассчитываемый нами показатель структурного профицита рублевой ликвидности (по данным на конец июня) уменьшился на 384 млрд руб. — до 343 млрд руб. (из-за того, что некоторые банки нарастили задолженность перед Минфином и ЦБ РФ в сумме на 152 млрд руб.). По-видимому, какие-то банки ошиблись с усреднением, что и вызвало всплеск остатков на корсчете в последних числах месяца, при этом объем средств, размещенных на депозитах и КОБР, даже сократился. Это в некоторой степени отразилось на дисконте ставки RUONIA к депозитной ставке ЦБ РФ (его месячное среднее значение снизилось на 5 б.п. до 22 б.п.). С начала июля дисконт в среднем составлял 24 б.п., объем средств, размещенных в КОБР и депозит ЦБ РФ, вырос всего на 200 млрд руб. Мы считаем, что дисконт сохранится, по крайней мере, в ближайшие месяцы.
Стоит отметить решение Минфина расширить круг банков, допущенных к операциям Казначейства по размещению временно свободных средств, которое вступит в силу осенью. Согласно этому решению банки ФКБС получат возможность получать средства от Минфина, которые теоретически могут быть использованы для погашения долга перед ЦБ РФ. Если это произойдет по каким-либо причинам, то дешевый долг будет заменен более дорогим (Казначейство, скорее всего, не будет размещать рублевые средства по такой низкой ставке, по которой банкам ФКБС обходится фондирование от ЦБ РФ), то есть произойдет ужесточение монетарных условий на локальном рынке. Это может способствовать сужению дисконта RUONIA к депозитной ставке ЦБ РФ, если к тому моменту в системе не произойдет, как мы ожидаем, заметное увеличение профицита рублевой ликвидности.
Прайм: последние новости
"Газпром" заключит контракты на 91 млрд руб на стройку газопровода к "Северному потоку-2" Лоукостер "Победа" заказал 15 самолетов Boeing ЦБ: Арест акций банка "Возрождение" может быть "преодолён" при желании всех сторон сделки
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии177
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России337
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец9
Умерла жена Высоцкого50
На Украине раскопали могилу ведьмы16
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение