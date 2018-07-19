Здания регионального банка развития в Уфе уйдут с молока 

Агентство по страхованию вкладов пояснило, что заявки на покупку недвижимости РБР принимаются до 13 октября.
В стоимость входят оборудование и мебель
Каков же прейскурант?
Цена на главный офис банка на Гоголя, 60 по прогнозам экспертов может упасть на 60% (с 282, 57 миллионов рублей до 114,45). А нежилое помещение площадью 122 кв.м на первом этаже дома на Бакалинской, 25 возможно приобрести всего за 2,4 миллиона — против начальной стоимости в 5,9.
Но не все так здорово, как кажется на первый взгляд. Такие солидные скидки можно объяснить лишь тем, что все активы находятся под обременением, в ипотеке до 1 января 2021 года.
Напомним, что ЦБ отозвал лицензию у регионального банка развития еще в ноябре 2015 года из-за недостоверной отчетности. Долги организации на тот момент составляли в 5,4 миллиарда рублей, что в два раза больше его активов.