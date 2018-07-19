Здания регионального банка развития в Уфе уйдут с молока

Агентство по страхованию вкладов пояснило, что заявки на покупку недвижимости РБР принимаются до 13 октября.

В стоимость входят оборудование и мебель

Каков же прейскурант?

Цена на главный офис банка на Гоголя, 60 по прогнозам экспертов может упасть на 60% (с 282, 57 миллионов рублей до 114,45). А нежилое помещение площадью 122 кв.м на первом этаже дома на Бакалинской, 25 возможно приобрести всего за 2,4 миллиона — против начальной стоимости в 5,9.

Но не все так здорово, как кажется на первый взгляд. Такие солидные скидки можно объяснить лишь тем, что все активы находятся под обременением, в ипотеке до 1 января 2021 года.