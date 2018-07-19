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Лунтовский назвал основные проблемы в банковском секторе
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Лунтовский назвал основные проблемы в банковском секторе 

Банки.ру 1 час назад
Одной из основных проблем в банковском секторе является ограничение возможностей самостоятельно наращивать капитал. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Ассоциации «Россия» Георгий Лунтовский. По его словам, это сдерживает развитие активных операций.
«На мой взгляд, одной из основных проблем в банковском секторе является ограничение возможностей самостоятельно наращивать капитал, что в конечном итоге сдерживает развитие активных операций», — сказал Лунтовский. Также, отмечает он, существует проблема значительного объема «плохих активов» и необходимость досоздания резервов по ним.
Кроме того, продолжил глава Ассоциации «Россия», закон о пропорциональном регулировании с 2019 года вводит деление на банки с универсальной и базовой лицензией.
«Поэтому проблема величины капитала вышла на первый план. До 1 января 2019 года банки, имеющие размер капитала меньше 1 млрд рублей должны получить базовую лицензию. Таких более 150. Есть банки, которые пытаются найти источники дополнительного капитала и получить универсальную лицензию», — пояснил Лунтовский.
Напомним, Лунтовский возглавил банковскую ассоциацию в сентябре прошлого года. До этого он 18 лет проработал на руководящих позициях в Центробанке, последние годы занимал пост первого заместителя.
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