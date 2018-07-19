Акции «Северстали» выросли до максимума за месяц на позитивных данных отчета

МОСКВА , 19 июл — ПРАЙМ. Акции "Северстали" выросли до максимума за месяц на позитивных данных финансового и производственного отчета, свидетельствуют данные торгов.

К 10.23 мск акции «Северстали» дорожали на 1,5%, до 995,6 рубля, ранее в четверг акции производителя стали повышались на 3,6% — до 1015,6 рубля — максимума с 15 июня. Индекс Мосбиржи при этом снижался на 0,2%.

Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в первом полугодии 2018 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,1 раза и составила 1,018 миллиарда долларов. При этом компания в первом полугодии нарастила выпуск стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 6,034 миллиона тонн.