Лунтовский: купить Бинбанк, Промсвязьбанк и «ФК Открытие» могут ВТБ и Сбербанк 

Покупателями санируемых Бинбанка, Промсвязьбанка и «ФК Открытие» могут выступить банки с государственным участием — Сбербанк и ВТБ. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Ассоциации «Россия» Георгий Лунтовский.
«Прежде всего необходимо провести успешную санацию и последующую приватизацию банков, находящихся под управлением ФКБС (Фонд консолидации банковского сектора. — Прим. ред.). Я также допускаю в последующем продолжение приватизации крупнейших банков с участием государства — Сбербанка и ВТБ. Но для этого необходимо выбрать подходящий момент», — сказал Лунтовский.
И пока Центробанк не продаст Бинбанк, Промсвязьбанк и ФК «Открытие», доля государства в банковском секторе будет увеличиваться, подчеркнул глава Ассоциации «Россия».
«Доля государства в банковском секторе выросла из-за санации трех крупных групп («ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. — Прима. ред.). Такое соотношение будет сохраняться и, возможно, доля государства будет увеличиваться до момента приватизации санируемых банков. По оценке АКРА, это самый высокий уровень из всех рыночных отраслей России», — прокомментировал Лунтовский ситуацию, что почти 70% банковской системы занимают банки с госучастием.
В дальнейшем, полагает он, российский финансовый сектор сможет развиваться путем появления новых игроков.