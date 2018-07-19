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Лунтовский: купить Бинбанк, Промсвязьбанк и «ФК Открытие» могут ВТБ и Сбербанк
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Лунтовский: купить Бинбанк, Промсвязьбанк и «ФК Открытие» могут ВТБ и Сбербанк 

Банки.ру 1 час назад
Покупателями санируемых Бинбанка, Промсвязьбанка и «ФК Открытие» могут выступить банки с государственным участием — Сбербанк и ВТБ. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Ассоциации «Россия» Георгий Лунтовский.
«Прежде всего необходимо провести успешную санацию и последующую приватизацию банков, находящихся под управлением ФКБС (Фонд консолидации банковского сектора. — Прим. ред.). Я также допускаю в последующем продолжение приватизации крупнейших банков с участием государства — Сбербанка и ВТБ. Но для этого необходимо выбрать подходящий момент», — сказал Лунтовский.
И пока Центробанк не продаст Бинбанк, Промсвязьбанк и ФК «Открытие», доля государства в банковском секторе будет увеличиваться, подчеркнул глава Ассоциации «Россия».
«Доля государства в банковском секторе выросла из-за санации трех крупных групп («ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. — Прима. ред.). Такое соотношение будет сохраняться и, возможно, доля государства будет увеличиваться до момента приватизации санируемых банков. По оценке АКРА, это самый высокий уровень из всех рыночных отраслей России», — прокомментировал Лунтовский ситуацию, что почти 70% банковской системы занимают банки с госучастием.
В дальнейшем, полагает он, российский финансовый сектор сможет развиваться путем появления новых игроков.
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