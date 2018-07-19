Чистая прибыль Unilever в I полугодии снизилась на 2,4%

МОСКВА , 19 июл — ПРАЙМ. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever в первом полугодии текущего года сократил чистую прибыль на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 3,237 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,11 евро против 1,09 евро за акцию за отчетный период прошлого года. Оборот компании уменьшился на 5% — до 26,352 миллиарда евро. Операционная прибыль составила 4,474 миллиарда евро, что на 7,7% ниже показателя годичной давности.

Unilever отмечает, что в минувшем полугодии были отмечены сложные условия на ключевых для компании рынках, но несмотря на это она смогла достичь хороших результатов.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира. Среди них — Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Calve, Rama, Lipton, Brooke Bond и ряд других.