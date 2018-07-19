Чистая прибыль Volvo за первое полугодие выросла на 43% до $1,7 млрд

Москва , 19 июля — «Вести. Экономика». Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo по итогам первого полугодия 2018 г. выросла на 43% до 15,18 млрд шведских крон (около $1,711 млрд), сообщается в отчетности автопроизводителя.

Прибыль на акцию выросла до 7,31 шведской кроны ($0,8) с 5,11 шведской кроны ($0,6) годом ранее. Выручка компании в годовом выражении увеличилась на 16,9% до 192,767 млрд крон ($21,734 млрд), сообщает «DJ/Прайм».

По итогам II квартала прибыль Volvo выросла в 1,6 раза в годовом выражении до 9,384 млрд шведских крон (около $1,05 млрд). Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 4,53 шведской кроны ($0,5) против 2,86 шведской кроны ($0,3) годом ранее. Выручка компании в годовом выражении выросла на 17,9% до 103,623 млрд крон ($11,683 млрд).

"Хотя мы движемся в правильном направлении, все еще есть пространство для улучшения. В частности, необходим поиск баланса между инвестированием в новые технологии и области с хорошим потенциалом, с одной стороны, и сокращением расходов и гибкостью — с другой", — приводятся в отчетности слова президента и гендиректора Volvo Мартина Лундстедта (Martin Lundstedt).

Компания отмечает, что наибольший рост продаж по итогам полугодия зафиксирован в Южной Америке (на 22%). Объем продаж также заметно увеличился в Северной Америке (+21%) и Азии (+20%). Продажи в Европе за отчетный период выросли на 13%.