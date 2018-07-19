Ещё
Чистая прибыль Volvo за I полугодие выросла на 43%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль Volvo за I полугодие выросла на 43% 

Прайм 32 минуты назад
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo по итогам первого полугодия 2018 года выросла на 43% в годовом выражении — до 15,18 миллиарда шведских крон (около 1,711 миллиарда долларов), говорится в отчетности автопроизводителя.
Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 7,31 шведской кроны (0,8 доллара) против 5,11 шведской кроны (0,6 доллара) годом ранее. Выручка компании в годовом выражении увеличилась на 16,9%, до 192,767 миллиарда крон (21,734 миллиарда долларов).
По итогам второго квартала прибыль Volvo выросла в 1,6 раза в годовом выражении — до 9,384 миллиарда шведских крон (около 1,05 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 4,53 шведской кроны (0,5 доллара) против 2,86 шведской кроны (0,3 доллара) годом ранее. Выручка компании в годовом выражении выросла на 17,9%, до 103,623 миллиарда крон (11,683 миллиарда долларов).
"Хотя мы движемся в правильном направлении, все еще есть пространство для улучшения. В частности, необходим поиск баланса между инвестированием в новые технологии и области с хорошим потенциалом с одной стороны и сокращением расходов и гибкостью с другой", — приводятся в отчетности слова президента и гендиректора Volvo Мартина Лундстедта (Martin Lundstedt).
Компания отмечает, что наибольший рост продаж по итогам полугодия зафиксирован в Южной Америке — на 22%. Объем продаж также заметно увеличился в Северной Америке (+21%) и Азии (+20%). Продажи в Европе за отчетный период выросли на 13%.
Компания Volvo, основанная в 1927 году, является одним из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге.
Прайм: последние новости
HTT займется строительством первой скоростной системы Hyperloop в Китае ЕК оштрафовала Google на рекордные 4,34 млрд евро за нарушение антимонопольных законов Чистая прибыль American Express в I полугодии выросла на 26%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине186
Россиян предложили увольнять по новой статье124
Российский певец покончил с собой191
К санкциям против РФ подключились новые страны594
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»16
Видео
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:49
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение