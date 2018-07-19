Чистая прибыль Volvo за I полугодие выросла на 43%

МОСКВА , 19 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo по итогам первого полугодия 2018 года выросла на 43% в годовом выражении — до 15,18 миллиарда шведских крон (около 1,711 миллиарда долларов), говорится в отчетности автопроизводителя.

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 7,31 шведской кроны (0,8 доллара) против 5,11 шведской кроны (0,6 доллара) годом ранее. Выручка компании в годовом выражении увеличилась на 16,9%, до 192,767 миллиарда крон (21,734 миллиарда долларов).

По итогам второго квартала прибыль Volvo выросла в 1,6 раза в годовом выражении — до 9,384 миллиарда шведских крон (около 1,05 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 4,53 шведской кроны (0,5 доллара) против 2,86 шведской кроны (0,3 доллара) годом ранее. Выручка компании в годовом выражении выросла на 17,9%, до 103,623 миллиарда крон (11,683 миллиарда долларов).

"Хотя мы движемся в правильном направлении, все еще есть пространство для улучшения. В частности, необходим поиск баланса между инвестированием в новые технологии и области с хорошим потенциалом с одной стороны и сокращением расходов и гибкостью с другой", — приводятся в отчетности слова президента и гендиректора Volvo Мартина Лундстедта (Martin Lundstedt).

Компания отмечает, что наибольший рост продаж по итогам полугодия зафиксирован в Южной Америке — на 22%. Объем продаж также заметно увеличился в Северной Америке (+21%) и Азии (+20%). Продажи в Европе за отчетный период выросли на 13%.