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CNPC: поставки газа по «Силе Сибири» в Китай выйдут на уровень 38 млрд куб. м к 2024 году
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CNPC: поставки газа по «Силе Сибири» в Китай выйдут на уровень 38 млрд куб. м к 2024 году 

ТАСС 31 минуту назад
ЦЗЯНСУ-ЖУДУН /Китай/, 19 июля. /ТАСС/. Поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай увеличатся до контрактного объема в 38 млрд куб. м к 2024 году, сообщил журналистам представитель CNPC, участвовавший в церемонии приемки танкера с Ямала.
"Начало поставок по «восточному маршруту» ожидается к концу следующего года, первоначальные объемы 5 млрд кубометров, к 2024 году [объем будет] доведен до 38 млрд кубометров в год", — сказал он.
Дата начала поставок газа по «Силе Сибири» назначена на 20 декабря.
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