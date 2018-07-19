CNPC: поставки газа по «Силе Сибири» в Китай выйдут на уровень 38 млрд куб. м к 2024 году

ЦЗЯНСУ-ЖУДУН / Китай /, 19 июля. / ТАСС /. Поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай увеличатся до контрактного объема в 38 млрд куб. м к 2024 году, сообщил журналистам представитель CNPC, участвовавший в церемонии приемки танкера с Ямала.

"Начало поставок по «восточному маршруту» ожидается к концу следующего года, первоначальные объемы 5 млрд кубометров, к 2024 году [объем будет] доведен до 38 млрд кубометров в год", — сказал он.

Дата начала поставок газа по «Силе Сибири» назначена на 20 декабря.