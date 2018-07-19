«Извините, банк не работает». Как воронежцам вернуть деньги и продолжать ли платить кредит

Что делать, если ЦБ отозвал лицензию у организации, где вы храните сбережения. Можно копить на квартиру, складывая все имеющиеся деньги на счёт в банке, или взять кредит на покупку машины. А потом узнать, что ЦБ отозвал у вашего банка лицензию. Такое может произойти в любой момент — только за последнее время в Воронеже закрылись четыре кредитных организации: в марте «АктивКапиталБанк» , в апреле инновационно-коммерческий банк «Логос» , в июне банк «Воронеж» и, наконец, в июле банк «Советский» . «Вести-Воронеж» расспросили пресс-службу отделения Центробанка по Воронежской области и выяснили, что делать жителям региона, если у их банка отозвали лицензию, как вернуть накопленные деньги и придётся ли платить кредит. Есть ли шанс вернуть деньги?Самый верный способ не остаться у разбитого корыта — выбирая банк, проверить, является ли он участником системы страхования вкладов. Если да, то даже при закрытии кредитной организации вы сможете получить 100% вложенных денег и накопленных по ним процентам — но не более 1,4 млн рублей. Что будет, если у клиента несколько вкладов?Если в одном банке размещено несколько вкладов, то всё равно беспроблемно можно будет вернуть только 1,4 млн Возмещения будут выплачиваться по каждому из вкладов пропорционально их размерам. А если у вас вклады до 1,4 млн рублей в разных банках, и у них вдруг одновременно отозвана лицензия, то вы сможете получить 100%-ное возмещение от двух кредитных организаций. Если вклад размещён в иностранной валюте, то сумма возмещения рассчитывается в рублях по курсу на момент отзыва лицензии.

Можно ли получить более 1,4 млн?В теории — да. — Вкладчик вправе требовать от банка выплаты оставшейся части вклада свыше 1,4 млн рублей. Для этого необходимо заполнить специальную графу в заявлении о компенсации. Погашение остатка будет осуществлять конкурсный управляющий, — рассказали в Центробанке. Однако надо понимать, что это процесс не быстрый и вероятность получения денег зависит от величины активов банка. Можно получить и меньше 1,4 млн рублей — если у банка к вам есть встречные требования. Что делать для получения денег?Шаг 1. В первую очередь, нужно зайти на сайт «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) и проверить, является ли банк участником системы страхования вкладов, и начали ли уже выплачивать возмещение по вкладам.

Шаг 2. На том же сайте посмотрите, через какой банк-агент будут производиться выплаты страховой суммы и скачайте заявление, необходимое для подачи документов на получение возмещения. Шаг 3. После начала выплат (обычно не позднее 14 дней после наступления страхового случая) необходимо прийти с паспортом и заявлением в банк-агент. Можно заполнить заявление и в кредитной организации. Останется только дождаться деньги. Их выплатят наличными или переведут на указанный вкладчиком счёт. Когда удастся вернуть собственные деньги?Деньги будут выплачены в течение 3 рабочих дней со дня представления вкладчиком необходимых документов, но не ранее 14 дней с момента отзыва лицензии. Можно ли опоздать с подачей заявления и остаться без денег?Нет необходимости обращаться в банк-агент в первый же день выплат. Выплаты продолжаются до завершения процедуры конкурсного производства или ликвидации. Как показывает практика, это занимает не менее двух лет. Если вкладчик по уважительной причине не успел подать заявление до завершения ликвидации банка, то ему следует обратиться в АСВ, чтобы продлить сроки подачи. Вернут ли вкладчику деньги с процентами, если вклад предполагал накопления?Все причитающиеся проценты по вкладу, начисленные до дня, который предшествовал отзыву лицензии, причисляются к основной сумме и включаются в расчет страхового возмещения.