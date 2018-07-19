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Чистая прибыль IBM в I полугодии сохранилась на уровне $4 млрд
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Чистая прибыль IBM в I полугодии сохранилась на уровне $4 млрд 

Прайм 19 минут назад
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль International Business Machines Corp. (IBM) в первом полугодии 2018 года составила 4,083 миллиарда долларов, почти не изменившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда она составляла 4,082 миллиарда долларов, сообщается в финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 4,43 доллара против 4,32 доллара годом ранее. Выручка IBM в январе-июне составила 39,075 миллиарда долларов, увеличившись на 4,3%.
Чистая прибыль IBM во втором квартале выросла в годовом выражении на 3,1% — до 2,404 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,61 доллара против 2,48 доллара годом ранее. Выручка IBM в отчетном периоде выросла на 3,7%, составив 20 миллиардов долларов.
По итогам 2018 года компания ожидает, что разводненная прибыль на акцию составит 11,6 доллара, а свободный денежный поток — 12 миллиардов долларов.
Корпорация IBM была основана в 1911 году. Она является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг.
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