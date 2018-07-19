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«Новатэк» назвал сроки запуска второй очереди «Ямал СПГ»
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«Новатэк» запустит вторую очередь «Ямал СПГ» в начале августа 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вторая очередь "Ямал СПГ" будет запущена в первой декаде августа, сообщил журналистам глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон.
"Ямал СПГ" мы с партнерами реализуем с опережением графика, мы ожидаем запуск второй очереди уже в первой декаде августа, и в начале следующего года запустим проект на полную мощность", — сказал Михельсон.

Взаимодействие с китайскими партнерами

Михельсон также сообщил, что "Новатэк" обсуждает с CNPC и Фондом Шелкового пути участие в "Арктик СПГ-2", переговоры завершатся в скором времени.
"Мы обсуждаем с нашими китайскими партнерами — CNPC и Фондом Шелкового пути участие в "Арктик СПГ-2", — сказал глава компании "Новатэк".
Он отметил, что "Новатэк" рассчитывает на завершение переговоров в ближайшее время. "Это позволит нам к середине 2019 года принять официальное инвестиционное решение по этому проекту", — добавил Михельсон.
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