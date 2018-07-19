Ещё
Чистая прибыль eBay снизилась на 1,4%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль eBay в I полугодии снизилась на 1,4% 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay по итогам шести месяцев 2018 года сократилась в годовом выражении на 1,4%, составив 1,049 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,03 доллара против 0,97 доллара годом ранее. Выручка компании за январь-июнь при этом выросла на 10,5%, до 5,22 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала чистая прибыль eBay выросла в годовом выражении в 22 раза, составив 642 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 0,64 доллара против 0,03 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 9,1%, до 2,64 миллиарда долларов.
"Во втором квартале мы продолжили выполнять нашу стратегию и совершенствовались в основном направлении нашей деятельности. В то же время мы реализовывали новые возможности в области рекламы и платежей", — приводятся в релизе слова генерального директора eBay Девина Уэнига (Devin Wenig).
eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
Прайм: последние новости
HTT займется строительством первой скоростной системы Hyperloop в Китае ЕК оштрафовала Google на рекордные 4,34 млрд евро за нарушение антимонопольных законов Чистая прибыль American Express в I полугодии выросла на 26%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине186
Россиян предложили увольнять по новой статье124
Российский певец покончил с собой191
К санкциям против РФ подключились новые страны594
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»16
Видео
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:49
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение