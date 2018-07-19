Чистая прибыль eBay снизилась на 1,4%

Чистая прибыль eBay в I полугодии снизилась на 1,4%

Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay по итогам шести месяцев 2018 года сократилась в годовом выражении на 1,4%, составив 1,049 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,03 доллара против 0,97 доллара годом ранее. Выручка компании за январь-июнь при этом выросла на 10,5%, до 5,22 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль eBay выросла в годовом выражении в 22 раза, составив 642 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 0,64 доллара против 0,03 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 9,1%, до 2,64 миллиарда долларов.

"Во втором квартале мы продолжили выполнять нашу стратегию и совершенствовались в основном направлении нашей деятельности. В то же время мы реализовывали новые возможности в области рекламы и платежей", — приводятся в релизе слова генерального директора eBay Девина Уэнига (Devin Wenig).

eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.