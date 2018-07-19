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Россия готовит сокрушительный удар по Украине
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Россия готовит сокрушительный удар по Украине 

Дни.ру 27 минут назад
Фото: Дни.ру
Россия решила симметрично ответить Украине и снизить влияние украинских санкций на экономику. Правительство разрабатывает план, который чувствительно ударит по Киеву.
Минфин, Минэкономики и Минпромторг России составляют список украинских компаний, которые попадут под ответные санкции. Предложения по товарам, которые импортирует Украина, будут готовы к 1 августа.
Ограничительные меры со стороны России коснутся не только юридических, но и физических лиц. Это украинские бизнесмены, чиновники и политики. Одна из мер, которые к ним применят — блокировка их активов в России и запрет на вывод денег.
Меры, которые принимает Москва — ответ на действия Киева. В соответствии с указом, подписанным в мае этого года Петром Порошенко, украинские санкции коснулись членов Госдумы и Совета федерации России, сотрудников администрации президента, дипломатов, крупных бизнесменов. Кроме того, целому ряду деятелей культуры запрещен въезд на Украину, а их украинские активы (если они есть) подлежат конфискации.
А в июле 2016 года Порошенко ввел запрет на ввоз в страну российских товаров. Был запрещен импорт мяса, кондитерских изделий, детского питания, рыбы, водки, пива и сигарет, ввоз оборудования для железных дорог. Тогда же он поручил приостановить деятельность 243 российских компаний на украинской территории за ведение бизнеса с Донбассом, напоминает Ura.ru.
Как сообщают источники газеты «Коммерсант», санкции в первую очередь могут коснуться украинских производителей удобрений. Прежде меры Киева затронули российские "Фосагро" и "Еврохим". В то же время, специалисты отмечают, что поставки удобрений с Украины в Россию ничтожно малы, так что меры выглядят немного странно.
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