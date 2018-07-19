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Совет директоров «Сибмоста» назначил нового президента компании
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Совет директоров «Сибмоста» назначил нового президента компании 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ГТРК Новосибирск
НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/. Совет директоров «Сибмоста» назначил нового президента — им стал бывший гендиректор московской компании «Аккорд спецстрой» Андрей Райков, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании. Райков сменил на посту Антона Гурьянова, который пробыл президентом компании четыре месяца.
"Решением совета директоров Андрей Райков назначен президентом сроком на три года. Он пришел в декабре 2017 года", — уточнили в пресс-службе. В компании не прокомментировали смену руководства.
Ранее сообщалось, что в начале марта 2018 года президентом был назначен экс-руководитель мостостроительного отряда ОАО «Волгомост» Антон Гурьянов.
"Сибмост" занимался строительством третьего моста через Обь стоимостью 14,8 млрд рублей в качестве генподрядчика. Компания пыталась взыскать с властей Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков, которые возникли из-за несвоевременного предоставления участков под строительство, но арбитраж отказал ей.
Летом 2016 года субподрядчик «Сибмоста» потребовал его банкротства, в дело вступили Сбербанк, банк «Акцепт», Экспобанк, Федеральная налоговая служба. В 2017 году были признаны банкротами совладельцы компании Владислав и Альберт Кошкины. Осенью 2017 года компанию приобрело «Объединенное мостостроительное предприятие», принадлежащее АФК «Система» и Сбербанку.
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