Совет директоров «Сибмоста» назначил нового президента компании

"Решением совета директоров Андрей Райков назначен президентом сроком на три года. Он пришел в декабре 2017 года", — уточнили в пресс-службе. В компании не прокомментировали смену руководства.

Ранее сообщалось, что в начале марта 2018 года президентом был назначен экс-руководитель мостостроительного отряда ОАО «Волгомост» Антон Гурьянов.