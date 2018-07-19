Экспорт из Японии в июне вырос 19-й месяц подряд

Москва , 19 июля — «Вести. Экономика». Экспорт из Японии в июне увеличился 19-й месяц подряд, несмотря на растущую напряженность в международной торговле, сообщает Bloomberg

Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Стоимость экспорта в июне увеличилась на 6,7% в годовом выражении. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост на 7%. В мае рост экспорта составил 8,1%.

Импорт в прошлом месяце повысился на 2,5%, тогда как аналитики ожидали роста на 5,3%.

Профицит торгового баланса составил 721,4 млрд иен ($6,4 млрд) вместо ожидавшихся 531,2 млрд иен.

Скорректированный торговый баланс Японии показал профицит в 66,2 млрд иен, тогда как аналитики прогнозировали профицит в 155 млрд иен.

Экспорт в Китай , крупнейший торговый партнер Японии, в июне увеличился на 11,1% в годовом выражении.

Поставки в Евросоюз выросли на 9,3%.

В то же время экспорт из Японии в США в июне снизился впервые за 17 месяцев на фоне опасений по поводу протекционистской торговой политики президента США Дональда Трампа , пишет Reuters

Экспорт в США сократился на 0,9% в годовом выражении из-за снижения поставок автомобилей и оборудования для производства полупроводников, двух из наиболее важных экспортных товаров Японии.

Импорт из США упал на 2,1% в годовом выражении в результате сокращения закупок сырой нефти, самолетов и угля.

Положительное сальдо торгового баланса Японии с США составило 590,3 млрд иен, что на 0,5% больше, чем за аналогичный прошлого года.