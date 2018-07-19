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Чистая прибыль American Express выросла на 26%
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Чистая прибыль American Express в I полугодии выросла на 26% 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Чистая прибыль American Express, одного из крупнейших в мире эмитентов кредитных карт, по итогам первого полугодия 2018 года выросла в годовом выражении на 26%, до 3,26 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль компании в пересчете на акцию в отчетном периоде составила 3,7 доллара против 2,8 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 10%, составив 19,72 миллиарда долларов.
Во втором квартале текущего года чистая прибыль компании выросла на 21% в годовом выражении, достигнув 1,623 миллиарда долларов. Разводненная прибыль компании в пересчете на акцию в отчетном периоде составила 1,84 доллара против 1,47 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 9%, до 10 миллиардов долларов.
Квартальные показатели компании частично разошлись с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. Так, они ожидали значения разводненной прибыли на акцию на уровне 1,83 доллара, а выручки на отметке 10,06 миллиарда долларов.
Финансовая компания American Express основана в 1850 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Акции компании входят в расчет индекса Dow Jones. Штат компании составляет около 55 тысяч сотрудников.
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