«Нафтогаз»: Цены на газ для предприятий Украины повысятся с августа на 1,7-1,8%

КИЕВ, 20 июл — ПРАЙМ. Цены на газ для хозяйствующих субъектов будут увеличены на Украине с 1 августа на 1,7-1,8%, сообщила в пятницу пресс-служба "Нафтогаза"

"НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 августа 2018 года для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. По сравнению с ценами на июль 2018 года в августе цены будут увеличены на 1,7-1,8%", — говорится в сообщении.

Так, цены в августе для различных категорий потребителей составят от 10,130 тысячи гривен (около 383 долларов) за 1 тысячу кубометров до 11,083 тысячи гривен (около 419 долларов) за 1 тысячу кубометров топлива.

С 1 октября 2015 года на Украине было отменено государственное регулирование цен на газ для всех потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. После этого «Нафтогаз» поставляет газ промпредприятиям и другим хозяйствующим субъектам сугубо на рыночных условиях, ежемесячно корректируя цены.