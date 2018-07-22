Ещё
«Роснефть» может открыть сеть заправок в Германии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Роснефть» может открыть сеть заправок в Германии 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что не исключает открытия сети АЗС на территории Германии. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос о возможности компании поставлять нефтепродукты потребителям в Германии.
«Мы, в принципе, это делаем через сети АЗС наших партнеров, с которыми у нас есть соглашение соответствующее. Это и ВР, и Total. Но вполне возможно, что будем развивать и собственную сеть», — цитирует «РИА Новости» Сечина.
[Ранее] (https://rns.online/energy/Rosneft-podpisala-kontrakti-na-prodazhu-produktsii-neftehimii-v-Germanii-2018-07-13/) компания Rosneft Deutschland GmbH, дочернее общество «Роснефти», подписала контракты с немецкими компаниями Helm AG и Brenntag International Chemicals GmbH на реализацию нефтехимической продукции собственного производства, начиная с 2019 года.
Rambler News Service: последние новости
Туроператор Intravel Stoleshniki объявил о прекращении деятельности АТОР сообщил о массовых обращениях клиентов «Натали Турс» к юристам «Русгидро» увеличило выработку электроэнергии в I полугодии на 6% — до 67,4 млрд кВт•ч
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России203
Звезду КВН зарезали в драке16
Ученого арестовали по делу о госизмене509
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер40
Су-25 напугали жителей Мариуполя31
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Статьи
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение