«Роснефть» может открыть сеть заправок в Германии

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что не исключает открытия сети АЗС на территории Германии . Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос о возможности компании поставлять нефтепродукты потребителям в Германии.

«Мы, в принципе, это делаем через сети АЗС наших партнеров, с которыми у нас есть соглашение соответствующее. Это и ВР, и Total . Но вполне возможно, что будем развивать и собственную сеть», — цитирует «РИА Новости» Сечина.

[Ранее] (https://rns.online/energy/Rosneft-podpisala-kontrakti-na-prodazhu-produktsii-neftehimii-v-Germanii-2018-07-13/) компания Rosneft Deutschland GmbH, дочернее общество «Роснефти», подписала контракты с немецкими компаниями Helm AG и Brenntag International Chemicals GmbH на реализацию нефтехимической продукции собственного производства, начиная с 2019 года.