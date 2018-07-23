∎Роснефть∎ может открыть сеть АЗС в Германии

Москва, 23 июля — «Вести. Экономика» Глава компании Игорь Сечин не исключил появление сети автозаправочных станций в ФРГ.

Фото: kremlin.ru В настоящее время ∎Роснефть∎ уже поставляет в Германию нефтепродукты через партнеров, с которыми заключены соответствующие соглашения. Это BP и Total. Однако не исключено, что компания самостоятельно займется реализацией своей продукции. ∎Но вполне возможно, что будем развивать и собственную сеть∎, — заявил в эфире телеканала ∎Россия 1∎ главный исполнительный директор ПАО «НК „Роснефть“. Направление роста При приобретать дополнительные активы ∎Роснефть∎ пока не планирует и изменений в структуре акционеров в ближайшее время не ожидает — отметил Игорь Сечин. „Говоря о неорганическом росте — мы основные приобретения завершили. И сейчас сосредоточились на получении органического роста и получении тех синергий, на которые мы рассчитывали, осуществляя эти приобретения“, — сказал Сечин.»Эти активы высококачественные, очень эффективные. Работа над получением дополнительной эффективности — это вот наша основная задача сейчас", — добавил он. Кроме того, глава ∎Роснефти∎ отметил, что на данном этапе структура акционеров компании сформирована и новых изменений быть не должно.