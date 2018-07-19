Чистая прибыль Alcoa в I полугодии упала на 25%, до $225 млн

МОСКВА , 19 июл /ПРАЙМ/. Чистая прибыль американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp. за первые шесть месяцев 2018 года составила 225 миллионов долларов, что на 25% ниже показателя годичной давности, говорится в пресс-релизе производителя.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию Alcoa за первое полугодие составила 1,19 доллара против прибыли в 1,61 доллара за аналогичный период годом ранее. Выручка алюминиевой компании в годовом выражении увеличилась на 21% — до 6,669 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за второй квартал составила 75 миллионов долларов, сохранившись на уровне годичной давности. Разводненная прибыль в пересчете на акцию Alcoa за период составила 0,39 доллара против прибыли в 0,4 доллара за аналогичный период 2017 года. Выручка Alcoa за апрель-июнь составила 3,579 миллиарда долларов, что на 25% превышает показатель первого полугодия 2017 года.

Компания продолжает ожидать дефицита алюминия, глинозема и переизбытка бокситов на мировом рынке в текущем году. В частности, компания ожидает, что дефицит алюминия составит от 1,1 миллиона до 1,5 миллиона тонн, хотя в прошлом квартале компания прогнозировала дефицит металла в диапазоне от 600 тысяч до 1 миллиона тонн. Компания прогнозирует, что рост спроса на алюминий в 2018 году составит 4,25-5,25%.

В том, что касается глинозема, то тут Alcoa понизила прогноз дефицита — компания ждет значения показателя в диапазоне от 200 тысяч до 1 миллиона тонн, хотя ранее компания ожидала дефицита на уровне от 300 тысяч тонн до 1,1 миллиона тонн. При этом Alcoa ждет переизбытка предложения на мировом рынке бокситов на фоне роста запасов в Китае и увеличения экспорта из Гвинеи