Аналитики назвали предел снижения для курса рубля

В четверг можно ожидать стабилизации курса российской валюты около отметки 63 рубля за доллар США, прогнозирует главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев . Подстройку курса под новые уровни сырьевых котировок можно считать временно исчерпанной, считает он.

Падение цен на рынке нефти началось на прошлой неделе в том числе из-за укрепления доллара, восстановления добычи в Ливии и торговой войны между США Китаем . Баррель нефти европейской марки Brent опустился с уровня почти 80 долларов сначала ближе к 75 долларам, после — почти к 70 долларам. Последняя коррекция прошла на фоне данных о росте запасов нефти в США и новых максимумах сланцевой добычи в стране.

Если нефтяные котировки продолжат снижение, то это окажет существенное давление на рубль, говорит директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. Помимо этого, важным фактором выступает последняя инициатива Госдумы по смягчению валютного контроля в отношении попавших под санкции российских компаний, считает аналитик.

"По разным оценкам, это приведет к снижению поступления валютной выручки на сумму от 25 до 64 миллиардов долларов на годовом горизонте. Вкупе с продолжающимися интервенциями Минфина по покупке валюты на открытом рынке, сокращение предложения валюты со стороны ряда экспортеров создаст дополнительное давление на рубль", — допускает Тимошенко.

Также на рынки оказывает давление эхо саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа : многие инвесторы были оптимистично настроены в ожидании прорыва в отношениях между странами.

"Однако ожидания не были оправданы, соответственно, стали доминировать настроения сокращения позиций перед отпускным периодом конца июля — начала августа", — отмечает Кошелев.

Валюты развивающихся стран, включая рубль, ставят в невыгодное положение и продолжающиеся торговые войны между крупными державами, добавляет Тимошенко.