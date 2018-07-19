«Ъ»: Минфин подготовил план по систематизации антисанкционного законодательства

Правительственный план, с которым ознакомилось издание, был одобрен на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова в начале июля, а до конца месяца должна быть создана рабочая группа по противодействию санкциям. В перечень ответных мер, одобренных правительством, входят пять тематических блоков и 17 пунктов, уточняет «Коммерсантъ».

Один из блоков включает меры по внешнеэкономическим расчетам, другой посвящен доступу компаний, находящихся под санкциями, на внутренний финансовый рынок, еще один — антимонопольный блок, который призван ограничить «недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных государств».

Правительство также намерено систематизировать меры по ограничению доступа к информации о компаниях, которые могут попасть под санкции. Кроме того, пишет издание, Минфин должен подготовить проект ответных санкций против Украины