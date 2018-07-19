Минпромторг нашел способ увеличить внутреннее потребление алюминия

В стратегию развития металлургической промышленности России до 2030 г. внесены изменения, которые должны помочь UC Rusal с реализацией алюминия на внутреннем рынке. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили три источника в крупных металлургических компаниях. В обновленную версию документа добавлены 42 новых инвестпроекта различных компаний, которые предусматривают увеличение переработки алюминия в России на 363 100 т уже в 2018 г. Изменения были внесены после того, как в апреле UC Rusal попала под американские санкции, говорит один из собеседников «Ведомостей». В предыдущей итерации стратегии, которая опубликована на сайте Минпромторга , эти проекты отсутствуют.

«Внутренний рынок всегда был для UC Rusal ключевым приоритетом. Мы заинтересованы в росте внутреннего потребления алюминия за счет создания совместно с российскими и зарубежными партнерами новых технологических производств с использованием алюминия и рассчитываем, что сможем увеличить благодаря этому поставки на внутренний рынок до 1,5 млн т в год к 2021 г.», — сообщил представитель UC Rusal. В Минпромторге не ответили на запрос.

65 проектов из 140 упомянутых в обновленной стратегии либо заявлены UC Rusal, либо связаны с увеличением переработки алюминия. Их общая емкость составляет около 525 000 т, а если считать только новые — 363 100 т алюминия. Это соответствует заявлениям министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова на «Иннопроме» в начале июля. «За прошлый год почти 1 млн т мы переработали внутри страны. В этом году, я думаю, еще тысяч 300 добавим», — говорил министр «Ведомостям». В 2017 г. UC Rusal произвела 3,7 млн т первичного алюминия, продала чуть больше — 3,96 млн т. На внутренний рынок пришлось 18% продаж, или 712 800 т.

Среди прочего стратегию дополнили проекты по производству автокомпонентов Bosch и Conti (5000 т в год), импортозамещение деталей двигателей (5000 т), производство проводки и кабелей (около 43 000 т) и производство кухонной утвари (100 т).

«Нужно понимать, что стратегия — это «сборник рассказов дядюшки Римуса», в который включаются любые проекты, о которых заявляют компании, без особого анализа, — скептически настроен топ-менеджер одной из компаний цветной металлургии. — Кто будет покупать вагоны из алюминия, зачем производить 25 000 т алюминий-скандиевых сплавов (проект «АМР Белая Калитва». — «Ведомости»), если вся оборонная промышленность потребляет меньше этого объема — и то если считать с чугуном», — недоумевает топ-менеджер.

Где-то увеличить объемы вполне реально, например в автопроме, отмечает собеседник «Ведомостей». Например, проект Skad по увеличению производства колесных дисков. «Это 2–3 млн колесных дисков, т. е. половина легкового автопрома», — подсчитывает он.

группе ГАЗ Олега Дерипаски подтвердили цифры стратегии. «В 2018 г. компания переработает свыше 5000 т алюминия», — сообщил представитель. Сколько компания ранее перерабатывала алюминия, уточнить не удалось.