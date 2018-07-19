Компания Игоря Чайки начала продавать российскую косметику на китайском рынке

Компания «Русский экспорт», основателем которой является сын генерального прокурора РФ Игорь Чайка , начала поставлять российскую косметику в Китай . Об этом бизнесмен рассказал в интервью РБК.

На рынке Китая компания работает под брендом Dakaitaowa («Открой матрешку» — прим. ред.). Большая часть проданной косметики произведена под брендами Teana и Natura Siberica.

Ранее компания поставляла на рынок КНР в основном продукты питания, в числе которых шоколад, квас, пиво и крепкий алкоголь, мед и снеки.

Продажи косметики российских компаний производятся через электронную платформу Kaola.com, начиная с мая текущего года компания продала в Китай косметические средства на сумму равную почти 300 тысячам долларов.

Как отмечает издание, в 2016 и 2017 годах в России в целом рос экспорт отечественной косметической и парфюмерной продукции за рубеж. В первые шесть месяцев 2017 года экспорт косметических, парфюмерных и туалетных средств вырос на 46% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составил 295,1 миллиона долларов. Предыдущие три полугодия также показывали рост экспорта товаров данной группы.

Основными направлениями для экспорта косметики российских производителей являются страны СНГ, однако их доля постепенно падает. Это связано с ростом поставок продукции в страны Восточной Европы и Монголию . Так, к примеру, за первые шесть месяцев прошлого года Латвия закупила товаров на девять миллионов долларов, Польша — на 7,2 миллиона долларов, Монголия — на семь миллионов долларов, а Чехия — на 3,6 миллиона долларов.

Вьетнам, Германию, Литву, Нидерланды и Также российская косметика поставляется в Великобританию Румынию . Объем поставок продукции в каждую из перечисленных стран в первом полугодие прошлого года составил от 1,5 миллиона долларов до трех миллионов долларов.

Постепенно увеличивается рост поставок российской косметики в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток, в том числе во Вьетнам и КНР, рассказывала ранее издательству председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Татьяна Пучкова

Игорь Чайка зарегистрировал компанию ООО «Русский экспорт» в марте 2016 года. Dakaitaowa вышла на рынок Китая в июне того же года. Компания позиционировалась как «первая торговая интернет-платформа в Китае со 100-процентными российскими инвестициями». Летом прошлого года Игорь Чайка говорил о планах привлечения к сотрудничеству китайских инвестиций, а также о планах привлечения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Договор с РФПИ был подписан в прошлом месяце.

В мае 2018 года на торговой площадке Tmall.com ( группа Alibaba ) компанией был открыт фирменный магазин Dakaitaowa. Чайка говорил, что договор с группой Alibaba рассчитан на три года с возможностью продления.